Admitere liceu 2026: Cum se completează corect fișa de opțiuni

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Începând de luni, 13 iulie, și până pe 20 iulie, absolvenții de gimnaziu trebuie să își exprime opțiunile pe fișele de admitere. Ministerul Educației și Cercetării avertizează că introducerea greșită a codurilor sau o strategie greșită în stabilirea ordinii liceelor pot schimba radical destinația finală a elevilor la repartizarea computerizată.