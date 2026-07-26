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Alertă cu drone în România: militarii reiau căutările aparatului de zbor în Delta Dunării, la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
Alertă cu drone în România: militarii reiau căutările aparatului de zbor în Delta Dunării, la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
România este în alertă maximă din cauza dronelor! Militarii care s-au aflat în Delta Dunării pentru a căuta drona doborâtă reiau astăzi căutările. Vor avea loc din nou cercetări pe apă, pe uscat dar și din aer, de la bordul unui elicopter, notează Realitatea PLUS.
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