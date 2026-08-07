Alertă în aviație! Sute de avioane Boeing 737 MAX, vizate de inspecții obligatorii, după descoperirea unor fisuri în fuselaj

Boeing caută cauza fisurilor. Producătorul, din nou sub presiune
Noua directivă se aplică unui număr estimat de 471 de aeronave Boeing 737 MAX 8, MAX 9 și MAX 8-200 înmatriculate în Statele Unite. Potrivit FAA, fisurile au fost identificate într-o structură de întărire aflată în jurul ușii de serviciu din partea din față dreaptă a avionului, în apropierea bucătăriei de la bord.
Companiile aeriene vor trebui să inspecteze fiecare aeronavă în funcție de gradul de utilizare și să remedieze orice fisură descoperită înainte ca avionul să reintre în serviciu. Cu toate acestea, autoritățile americane nu au dispus imobilizarea la sol a avioanelor, explicând că intervalele de inspecție stabilite sunt suficiente pentru ca eventualele probleme să fie depistate înainte de a pune în pericol siguranța zborului. Directiva va intra în vigoare la 10 septembrie.
Boeing caută cauza fisurilor. Producătorul, din nou sub presiune
Boeing a anunțat că desfășoară o analiză tehnică pentru a stabili cauza apariției fisurilor și lucrează la modificări de proiectare care să prevină repetarea problemei.
Nu este prima dată când producătorul american se confruntă cu astfel de defecte structurale. În 2019, FAA a ordonat inspecții la mai multe modele Boeing 737-700, 737-800 și 737-900, după descoperirea unor fisuri în componenta care leagă fuselajul de aripi. Compania precizează că problema nu fusese observată anterior la flota 737 MAX, însă a extins verificările deoarece aceste aeronave au un design și un proces de fabricație similare cu modelele investigate în trecut.
Problemele continuă după incidentele din ultimii ani
Producătorul american rămâne sub supravegherea autorităților de reglementare după incidentul din ianuarie 2024, când un dop de ușă s-a desprins în timpul zborului de pe un avion operat de Alaska Airlines. Ancheta a arătat că patru șuruburi esențiale pentru fixarea acestuia lipseau încă din momentul livrării aeronavei. De asemenea, luna trecută, FAA a propus o altă directivă de navigabilitate, care vizează inspectarea ansamblurilor de scaune de la 453 de avioane Boeing 737 MAX, existând suspiciuni că acestea ar fi putut fi montate incorect.
Noua măsură amplifică presiunea asupra Boeing, într-un moment în care producătorul încearcă să își recapete credibilitatea după o serie de incidente și probleme tehnice care au atras atenția autorităților și a companiilor aeriene din întreaga lume.