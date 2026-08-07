Alertă în aviație! Sute de avioane Boeing 737 MAX, vizate de inspecții obligatorii, după descoperirea unor fisuri în fuselaj

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Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis o directivă de navigabilitate care obligă companiile aeriene să inspecteze sute de avioane Boeing 737 MAX, după descoperirea unor fisuri la structura fuselajului. Autoritățile avertizează că, dacă nu sunt depistate și remediate la timp, aceste defecte pot afecta integritatea structurală a aeronavelor.