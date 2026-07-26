Alertă în largul Sulinei! Doi marinari sunt căutați după ce ar fi sărit de pe o navă

Operațiune de salvare în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Doi marinari sunt dați dispăruți după ce ar fi sărit de pe o navă comercială. Autoritățile române au mobilizat nava SAR Apollo și Poliția de Frontieră.
Operațiune de salvare în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Doi marinari sunt dați dispăruți după ce ar fi sărit de pe o navă comercială. Autoritățile române au mobilizat nava SAR Apollo și Poliția de Frontieră.
Alertă în Marea Neagră
O amplă operațiune de căutare și salvare este în desfășurare în largul Sulinei, după ce doi marinari ar fi dispărut în apele Mării Negre. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, cei doi s-ar fi aruncat de la bordul unei nave comerciale, de teamă că aceasta ar putea fi lovită într-un atac cu drone.
Incidentul are loc într-un context tensionat în regiune, după ce autoritățile române au confirmat recent interceptarea și doborârea unei drone suspecte în apropierea Sulinei, fiind al treilea astfel de episod în decurs de doar 48 de ore.
Nava SAR Apollo și Poliția de Frontieră au pornit în căutarea marinarilor
Pentru găsirea celor doi marinari a fost mobilizată nava românească de salvare SAR Apollo, aparținând Agenției Române de Salvare pe Mare. În sprijinul operațiunii a fost trimisă și o ambarcațiune a Poliției de Frontieră din Sulina.
Conform informațiilor disponibile, căutările se desfășoară în zona în care se afla cargoul MG AGN Ragnar, navă sub pavilionul statului Palau, care se îndrepta spre portul Galați, transportând marfă.
Autoritățile estimează că misiunea de căutare va continua atât timp cât condițiile meteo și de vizibilitate vor permite desfășurarea operațiunilor.
Marinarii ar fi reacționat de teamă la amenințarea dronelor
Primele informații, confirmate neoficial, indică faptul că cei doi membri ai echipajului s-ar fi aruncat în mare din cauza temerii că nava ar putea deveni ținta unui atac cu drone.
Deocamdată nu este clar dacă vasul comercial va fi direcționat către cel mai apropiat port sau își va continua deplasarea spre Galați.
Autoritățile române nu au oferit încă o poziție oficială privind circumstanțele exacte ale incidentului, iar verificările sunt în desfășurare.
Presa indiană: marinarii dispăruți ar fi cetățeni indieni
Presa din India relatează că cei doi dispăruți ar fi cetățeni indieni aflați la bordul navei MG AGN Ragnar.
Ambasada Indiei în Ucraina a transmis că pe navă se aflau patru marinari indieni. Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, doi dintre aceștia sunt în siguranță, iar pentru ceilalți doi continuă operațiunile de căutare și salvare.
Reprezentanții misiunii diplomatice au precizat că sunt în contact permanent cu autoritățile competente și urmăresc evoluția situației.
Portul ucrainean Odesa a fost vizat în repetate rânduri de atacuri cu drone de la începutul conflictului, iar luna aceasta un alt atac asupra unei nave comerciale s-a soldat cu moartea a patru marinari indieni și rănirea gravă a unui al cincilea membru al echipajului.