Alertă în nordul județului Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene

O nouă alertă a fost declanșată luni dimineață în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de Sulina. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
Potrivit MApN, ținta a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, după care a trecut frontiera și s-a îndreptat spre Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 08:47 locuitorilor din nordul județului. Oamenii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în alte spații sigure.
Două avioane F-16, ridicate de la sol
La șase minute după transmiterea mesajului RO-Alert, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația.
„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.
Ținta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc
Conform informațiilor transmise de MApN, ținta aeriană a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera și s-a îndreptat spre teritoriul Ucrainei. La scurt timp după ieșirea acesteia din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va reveni cu noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.