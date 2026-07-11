ALERTĂ ÎN TULCEA. Drone detectate de MApN la graniță

Ministerul Apărării Naționale a instituit o nouă stare de alertă în nordul Dobrogei în noaptea de vineri spre sâmbătă. Decizia a fost luată după ce radarele armatei au reperat mai multe ținte aeriene care evoluau în proximitatea graniței, în zona localităților ucrainene Chilia și Ismail, autoritățile române transmițând un mesaj RO-Alert populației din Tulcea pentru adoptarea măsurilor de protecție.
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a intrat în alertă sâmbătă, 11 iulie, la ora 04:39, după ce a detectat prezența unor ținte aeriene în proximitatea localităților ucrainene Chilia și Ismail. Imediat după reperarea acestora, sistemele de apărare antiaeriană ale României au fost trecute în stare de alertă maximă. Ca măsură de reacție rapidă, un elicopter de atac IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit la sol pentru decolare.
Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
În paralel cu măsurile militare, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a activa protocoalele de protecție a civililor. Astfel, la doar două minute de la detectarea țintelor, la ora 04:41, a fost emis un mesaj RO-Alert destinat locuitorilor din zona de nord a județului Tulcea, prin care aceștia erau avertizați cu privire la potențialele pericole.
Spațiul aerian românesc nu a fost încălcat
Din fericire, evoluția țintelor aeriene nu a generat incidente pe teritoriul țării noastre. Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact ale vreunui vehicul aerian cu solul. Starea de alertă aeriană a fost ridicată oficial după aproximativ o jumătate de oră, la ora 05:07, când situația de la frontieră s-a stabilizat.