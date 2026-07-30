Alertă la graniță. Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN a ridicat de la sol două avioane F-16

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, joi seară, un nou mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.
UPDATE - MApN a ridicat de la sol două avioane F-16
”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Autorităţile au transmis, joi seară, un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, prin care populaţia este avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească.
Nu este primul mesaj RO-Alert transmis de autorități în cursul zilei de joi. O alertă similară a fost trimisă cetățenilor din nordul judeţului Tulcea joi dimineaţă.
Atacurile în apropierea graniţei României s-au intensificat în ultima perioadă, iar radarele Armatei sunt în alertă pentru monitorizarea situaţiei.
Vă reamintim că la finalul săptămânii trecute, trei drone care au pătruns în spaţiul aerian naţional au fost doborâte de piloții români de F-16.