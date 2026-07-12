Alertă MAE pentru două dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să își petreacă vacanța în Sardinia și Sicilia, două dintre cele mai căutate destinații turistice din Italia. Autoritățile italiene au instituit cod portocaliu de incendii de vegetație în Sardinia și cod galben în Sicilia, din cauza riscului ridicat de izbucnire și extindere a incendiilor.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, autoritățile italiene au emis, începând cu 11 iulie 2026, cod portocaliu de incendii de vegetație pentru regiunea Sardinia și cod galben pentru regiunea Sicilia.
În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele afectate de incendii sau în cele unde există un risc ridicat de producere a acestora, să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.
Ce trebuie să facă românii aflați în zonele afectate
Românii care se află în pericol sau observă izbucnirea unui incendiu sunt sfătuiți să apeleze de urgență numerele 112 sau 1515, puse la dispoziție de autoritățile italiene.
De asemenea, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. În situații de urgență sunt disponibile și telefoanele de permanență ale Consulatului General al României la Roma și ale Consulatului României la Catania.
MAE recomandă informarea înainte de călătorie
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care călătoresc în Italia să consulte informațiile publicate de misiunile diplomatice și să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot primi alerte și recomandări utile pentru deplasările în străinătate.