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Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat, la câteva zeci de kilometri de Sulina
Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat, la câteva zeci de kilometri de Sulina
Autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare
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