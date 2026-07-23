Alexandru Nazare anunță deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că Guvernul a aprobat deblocarea situației de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, permițând scoaterea la concurs a celor 22 de posturi solicitate de unitatea medicală.
Măsura a fost luată după ce reprezentanții Spitalului „Marie Curie” au semnalat un deficit acut de personal, care a redus capacitatea secției de terapie intensivă neonatală și a îngreunat internarea în timp util a nou-născuților cu afecțiuni grave.
”Am discutat cu domnul Cseke încă din cursul zilei de ieri, a refăcut memorandumul pentru această situație de criză de la Marie Curie, a trimis memorandumul în această dimineață, l-am avizat, l-a propus pe ordinea de zi suplimentară a Guvernului și a fost aprobat”, a declarat Alexandru Nazare.
Ministrul interimar de Finanțe a explicat că asta însemană ”că cele 22 de posturi solicitate de la Marie Curie pot fi scoase la concurs imediat”.
Întrebat dacă mai există și alte solicitări de la spitale din țară, oficialul a răspuns:”Sunt și alte solicitări care sunt în analiză la Ministerul Sănătății în acest moment”.
”Impactul bugetar este semnificativ”
Cât despre deblocarea celor 7.600 de posturi din domeniul sanitar, Alexandru Nazare a menționat că impactul bugetar este unul semnificativ.
”Pentru toate cele 7.600 de posturi, impactul bugetar este semnificativ. De aceea am rugat Ministerul Sănătății, și premierul a făcut același lucru în ședința de Guvern de astăzi, să se facă o analiză aprofundată asupra cazurilor temeinic justificate unde putem să facem o astfel de aprobări, astfel încât să nu depășim deja cheltuielile care sunt cuprinse în bugetul de stat pe acest an”, a mai spus acesta.
Întrebat cât și-ar permite bugetul de stat în acest moment, ministrul de Finanțe a răspuns:”Această analiză o va face Ministerul Sănătății și, în urma criteriilor agreate, în ședința de Guvern vom discuta pe baza analizei”.