Alexandru Rafila îl atacă pe Ilie Bolojan pentru haosul din Sănătate: „Salariile sunt mărite doar din pix”

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Greva generală din Sănătate continuă, iar medicii, asistenții și liderii sindicali prezenți la emisiunea „Miza Zilei”, de la Realitatea PLUS, îl acuză pe Ilie Bolojan că, prin noua lege a salarizării, reduce veniturile personalului medical. Invitații Anei Maria Păcuraru avertizează că lipsa angajaților suprasolicită personalul rămas și pune în pericol viața pacienților.