Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și membru PSD, acuză Guvernul că slăbește sistemul medical într-un moment în care România se confruntă cu incidente de securitate la graniță. Acesta susține că sănătatea trebuie privită ca parte a sistemului național de apărare, deoarece medicii și personalul din spitale sunt cei care intervin în cazul unor atacuri, accidente majore, cutremure sau situații cu numeroase victime.
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și membru PSD, acuză Guvernul că slăbește sistemul medical într-un moment în care România se confruntă cu incidente de securitate la graniță. Acesta susține că sănătatea trebuie privită ca parte a sistemului național de apărare, deoarece medicii și personalul din spitale sunt cei care intervin în cazul unor atacuri, accidente majore, cutremure sau situații cu numeroase victime.
Rogobete: Sistemul de sănătate face parte din apărarea țării
Fostul ministru le-a mulțumit militarilor români pentru modul în care au intervenit în cazul dronelor ajunse în apropierea granițelor țării. El avertizează însă că, în timp ce autoritățile vorbesc despre securitate națională, Guvernul ia măsuri care slăbesc spitalele și reduc capacitatea acestora de a răspunde în situații de criză.
„Sistemul de sănătate este parte a sistemului de apărare al României. Pentru că atunci când există un atac, un accident major, un cutremur sau zeci de victime simultan, nu tancurile operează oamenii. Nu avioanele îi ventilează în ATI. Nu discursurile politice îi salvează. O fac medicii, asistentele, infirmierii și întreg personalul medical din spitale”, a transmis Alexandru Rogobete.
Critici privind blocarea angajărilor și reducerea veniturilor
Rogobete critică blocarea angajărilor și măsurile care ar reduce veniturile personalului medical, avertizând că acestea îi împing pe angajați spre epuizare și îi pot determina să plece din țară. În opinia sa, aceste decizii nu reprezintă doar o problemă economică, ci și una de siguranță națională.
„Un stat care își slăbește deliberat sistemul de sănătate în timp ce vorbește despre apărarea națională se sabotează singur. Nu mai este vorba doar despre o decizie economică. Este o problemă de siguranță națională”, a transmis social-democratul.
Fostul ministru îi cere premierului să facă un pas în spate
Fostul ministru spune că un pat de ATI, o sală de operație funcțională și un medic care rămâne în România sunt la fel de importante pentru siguranța țării precum echipamentele militare. Acesta consideră că măsurile Guvernului pun în pericol unul dintre cei mai importanți piloni ai statului.
„Cel mai periculos atac asupra României nu este întotdeauna cel care vine din afara granițelor. Uneori, vine din decizii luate chiar la masa Guvernului”, a afirmat Alexandru Rogobete.
Acesta îi cere premierului să renunțe la politicile pe care le consideră dăunătoare pentru sănătate și să facă un pas în spate. „Când deciziile slăbesc unul dintre pilonii fundamentali ai siguranței naționale, este momentul să faceți un pas în spate și să lăsați loc celor care pot construi, nu doar tăia”, a încheiat Rogobete.