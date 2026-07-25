Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 11:46

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și membru PSD, acuză Guvernul că slăbește sistemul medical într-un moment în care România se confruntă cu incidente de securitate la graniță. Acesta susține că sănătatea trebuie privită ca parte a sistemului național de apărare, deoarece medicii și personalul din spitale sunt cei care intervin în cazul unor atacuri, accidente majore, cutremure sau situații cu numeroase victime.

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