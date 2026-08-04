Alexandru Rogobete, ironii la adresa lui Ilie Bolojan: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”

Într-un videoclip filmat chiar dintr-un bloc operator și distribuit pe rețelele de socializare, deputatul PSD a atacat acid propunerile de raționalizare a consumului de curent electric în spațiul public.
Vizibil nemulțumit de recomandările de economisire lansate de Ilie Bolojan, fostul demnitar a întrebat retoric dacă intervențiile chirurgicale din spitale ar trebui mutate la lumina lumânării pentru a respecta apelul la responsabilitate.
Critici privind gestionarea portofoliului Energiei
În mesajul său video, fostul ministru susține că declarațiile premierului generează confuzie și nu oferă soluții reale pentru populație și instituții:
Incoerență în mesaje: Rogobete a acuzat conducerea interimară a Ministerului Energiei că transmite direcții contradictorii în spațiul public.
Ironii la adresa priorităților guvernamentale: Deputatul a catalogat acțiunile Executivului drept o încercare ineficientă de a gestiona resursele din sistemul energetic în plină criză.
Unde sunt pierderile financiare din Sănătate?
Fostul ministru a respins ideea că costurile energetice ale spitalelor sau veniturile cadrelor medicale reprezintă o povară pentru bugetul de stat, indicând în schimb probleme administrative majore la nivel central.
„Lumina trebuie aprinsă în altă parte, nu mai căutați în buzunarul doctorilor și al asistentelor. Acolo nu sunt pierderile din sistem. Zecile de miliarde care se pierd anual se află la Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a subliniat Alexandru Rogobete, cerând controale amănunțite asupra fondurilor gestionate de CNAS.