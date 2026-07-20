Alexandru Rogobete își exprimă solidaritatea cu angajații din Sănătate aflați în grevă de avertisment

Rogobete a precizat că a fost prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București
Social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, și-a exprimat luni solidaritatea cu angajații din sistemul sanitar care au participat la greva de avertisment, apreciind că protestul este „pe deplin justificat” în contextul dificultăților cu care se confruntă personalul medical.
Într-o postare publicată pe Facebook, Rogobete a precizat că a fost prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, unde a discutat cu medici, asistenți, infirmieri și personal auxiliar despre problemele cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi.
„Astăzi am ales să fiu acolo unde este cea mai importantă luptă: alături de colegii mei și de personalul medical de la Spitalul Clinic de Urgență 'Bagdasar-Arseni' din București. Este prima grevă de avertisment de o asemenea amploare din ultimii mulți ani. Și, din păcate, este pe deplin justificată”, a transmis fostul ministru.
Potrivit acestuia, dialogul direct cu personalul din spitale reprezintă cea mai bună modalitate de a înțelege nevoile reale ale sistemului sanitar și de a identifica soluții eficiente. Rogobete a amintit că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, a efectuat vizite constante în unitățile medicale, iar o parte dintre măsurile adoptate au fost rezultatul consultărilor cu cadrele medicale.
Fostul ministru a enumerat printre măsurile implementate modificarea legislației pentru flexibilizarea programului gărzilor, introducerea posibilității efectuării gărzilor de 12 ore și plata medicilor rezidenți pentru activitatea desfășurată în gardă. De asemenea, acesta a susținut că, în timpul mandatului său, sistemul sanitar a fost exceptat de la o reducere generalizată de 10% a veniturilor.
Declarațiile lui Alexandru Rogobete vin în contextul protestelor organizate de angajații din sănătate, care reclamă probleme legate de salarizare, condițiile de muncă și lipsa unor măsuri care să răspundă nevoilor din sistemul medical.