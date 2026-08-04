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Alina Pușcău, diagnosticată cu o boală gravă. Mesajul sfâșietor transmis de model pentru fanii ei

Alina Pușcău, diagnosticată cu o boală gravă. Mesajul sfâșietor transmis de model pentru fanii ei

Alina Pușcău, diagnosticată cu o boală gravă. Mesajul sfâșietor transmis de model pentru fanii ei

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 aug. 2026, 09:08

Vedeta spune că va începe tratamentul pe 7 august.

Alina Pușcău a izbucnit în lacrimi pe rețelele de socializare, acolo unde le-a dezvăluit urmăritorilor săi că are probleme mari de sănătate. 

Modelul de talie internațională spune că a fost are o tumoră în piept și cinci la axilă. Mai mult, cu ochii în lacrimi, modelul a dezvăluit că boala a ajuns deja la oase.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Vedeta spune că va începe tratamentul pe 7 august.

”UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a scris modelul pe rețelele de socializare.

Nu este prima dată când fosta concurentă de la Asia Express are probleme de sănătate. În trecut, vedeta a avut probleme cu mercurul în sânge.

”S-a scris în ziare că am avut probleme cu mercurul în sânge și cu metalele. Am venit să fac și tratamentul acesta în România, pentru că aici sunt doctori foarte buni și merg pe nutriție”, declara vedeta la un moment dat la Antena Stars.

Sursa:

Tabu.RO

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