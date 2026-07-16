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Alternativa la Patriot? Europa pregătește un nou scut antibalistic împotriva amenințării Rusiei

Alternativa la Patriot? Europa pregătește un nou scut antibalistic împotriva amenințării Rusiei

Alternativa la Patriot? Europa pregătește un nou scut antibalistic împotriva amenințării Rusiei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 16 iul. 2026, 14:42

Specialiștii spun că noul sistem nu va înlocui Patriot-ul, ci va completa apărarea antirachetă

Europa se înarmează în fața amenințării tot mai mari venite din Est. Zece state vor sa construiască un nou scut antibalistic european, mai ieftin și produs mai rapid decat rachetele americane Patriot. Iar noul proiect, denumit Freyja, se bazează inclusiv pe experiența acumulată de Ucraina în războiul cu Rusia.

Europa încearcă să renunțe la dependența de sistemele americane Patriot și să-și construiască propriul scut împotriva rachetelor balistice.

Zece state, alături de Ucraina, au lansat proiectul Freya, un sistem de apărare care ar urma să fie produs mai rapid, la costuri reduse și, de asemenea, să fie mai bun decât sistemele folosite în prezent. La baza proiectului ar sta, în principal, experiența Ucrainei în războiul cu Rusia, iar obiectivul ar fi ca aceste capabilități să fie gata în aproximativ un an.

Specialiștii spun că noul sistem nu va înlocui Patriot-ul, ci va completa apărarea antirachetă deja existentă în Europa, iar prin această inițiativă, statele participante vor să răspundă mai rapid în fața amenințărilor rusești.

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