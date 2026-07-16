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Alternativa la Patriot? Europa pregătește un nou scut antibalistic împotriva amenințării Rusiei
Alternativa la Patriot? Europa pregătește un nou scut antibalistic împotriva amenințării Rusiei
Specialiștii spun că noul sistem nu va înlocui Patriot-ul, ci va completa apărarea antirachetă
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