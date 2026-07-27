Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE, astăzi, la ora 15:00. Ce decizie vor lua autoritățile române după cele trei incidente cu drone

Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe, după ce o a treia dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre. Potrivit surselor Realitatea PLUS, întrevederea este programată să aibă loc luni, la ora 15:00.
Peste 10 drone au încălcat ilegal spațiul aerian al României de la începutul războiului
În paralel, autoritățile continuă investigațiile privind cele trei incidente produse în ultimele trei zile. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, una dintre dronele doborâte a fost identificată ca fiind de tip Shahed, model utilizat de Federația Rusă în războiul din Ucraina. În ceea ce privește celelalte două aparate, verificările sunt în desfășurare pentru a le stabili proveniența și scopul.
Datele oficiale arată că, de la începutul războiului din Ucraina, peste 10 drone au încălcat ilegal spațiul aerian al României, incidentele ridicând semne de întrebare privind securitatea la granița estică a NATO.
Aceasta nu este prima reacție diplomatică a autorităților române în urma unor incidente de securitate provocate de Rusia în țara noastră. Vă reamintim că Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat în luna mai pe ambasadorul Federației Ruse la București, pentru a-i comunica închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța și expulzarea consulului rus, după incidentul în care o dronă a căzut pe un bloc din Galați, iar doi cetățeni români au fost răniți.
O lună mai târziu, Rusia a închis Consulatul General al României din Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș din această țară, și a declarat consulul general român drept persona non grata.
Nicușor Dan: ”Această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna”
Ulterior, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că măsura adoptată de autoritățile ruse reprezintă o reacție diplomatică de reciprocitate și a precizat că Bucureștiul nu va răspunde suplimentar.
„A fost, în opinia mea, o măsură proporţională a României faţă de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor, se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”, a spus șeful statului.