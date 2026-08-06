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Amenzi de până la 5.000 de lei în Sectorul 1 pentru trotinete electrice în parcuri și parcarea pe spații verzi

Amenzi de până la 5.000 de lei în Sectorul 1 pentru trotinete electrice în parcuri și parcarea pe spații verzi

Amenzi de până la 5.000 de lei în Sectorul 1 pentru trotinete electrice în parcuri și parcarea pe spații verzi

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 14:37

Măsurile vizează protejarea spațiilor verzi

Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat un nou regulament care permite Poliției Locale să aplice sancțiuni clare pentru mai multe abateri legate de circulația și staționarea vehiculelor în zone publice.

Printre contravențiile sancționate se numără circulația și staționarea vehiculelor în piețe, târguri, ganguri și pe spațiile verzi, blocarea accesului în parcările publice, blocarea altor mașini parcate regulamentar, ocuparea nejustificată a mai multor locuri de parcare de către același vehicul, precum și circulația cu vehicule motorizate – inclusiv trotinete electrice – în parcuri, locuri de joacă și grădini publice administrate de Sectorul 1.

Pentru majoritatea acestor fapte, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Excepție face staționarea sau circulația pe spațiile verzi, unde sancțiunea este mai aspră, între 3.000 și 5.000 de lei.

Pe lângă amendă, Poliția Locală Sector 1 va putea dispune și ridicarea autovehiculului, în condițiile prevăzute de lege. Măsurile vizează protejarea spațiilor verzi și a zonelor destinate pietonilor și recreerii, într-un context în care trotinetele electrice și parcările abuzive au generat tot mai multe nemulțumiri.

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