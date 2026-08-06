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Amenzi pentru călătorii gălăgioși din STB. Va fi interzisă muzica pe difuzoarele telefoanelor

Amenzi pentru călătorii gălăgioși din STB. Va fi interzisă muzica pe difuzoarele telefoanelor

Amenzi pentru călătorii gălăgioși din STB. Va fi interzisă muzica pe difuzoarele telefoanelor

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 08:19

Inițiativa vine după numeroase reclamații

Societatea de Transport București (STB) pregătește măsuri împotriva pasagerilor care deranjează ceilalți prin zgomot. Vor putea fi sancționați cei care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică fără căști, redau videoclipuri cu sonor sau discută la volum foarte ridicat în autobuze, tramvaie și troleibuze.

Inițiativa vine după numeroase reclamații ale călătorilor și după o petiție lansată de mama unui copil cu autism, care a subliniat impactul negativ al zgomotului asupra persoanelor cu sensibilități senzoriale.

Directorul STB, Andrei Bighea, a anunțat că, într-o primă fază, va fi derulată o campanie de informare. Ulterior, controalele ar putea fi făcute de echipe mixte formate din controlori STB și polițiști locali. Amenzile sunt posibile pe baza regulamentului existent, însă nu s-a comunicat încă data începerii controalelor și nici cuantumul amenzilor. STB discuta cu primăriile de sector și Poliția Locală pentru organizarea verificărilor.

Până atunci, reprezentanții STB recomandă folosirea căștilor și evitarea conversațiilor zgomotoase, pentru a transforma transportul public într-un spațiu mai liniștit și civilizat.

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