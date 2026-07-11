Amenzi uriașe ANPC: Carne mucegăită și pește alterat în magazine

O amplă acțiune de control desfășurată pe parcursul a doar cinci zile a pus pe jar sute de comercianți din întreaga țară, după ce inspectorii au verificat peste 1.300 de operatori economici și au aplicat 746 de amenzi. Gravitatea neregulilor a determinat autoritățile să închidă temporar numeroase afaceri până la remedierea problemelor.
Tabloul identificat pe teren a fost unul de-a dreptul alarmant. În multe cazuri, alimentele perisabile erau păstrate la temperaturi necorespunzătoare, devenind adevărate bombe biologice, în timp ce produsele congelate prezentau acumulări masive de gheață sau erau vândute fără elemente minime de identificare.
Pe lângă marfa alterată, comisarii ANPC au descoperit echipamente de lucru insalubre și instalații electrice neizolate care puneau în pericol iminent viața angajaților și a clienților. În urma acestei razii masive, valoarea totală a produselor periculoase retrase definitiv de la comercializare a depășit 220.000 de lei.
Bilanțul acestei acțiuni, în cadrul căreia au fost verificate mărfuri de peste 11 milioane de lei, s-a soldat cu sancțiuni drastice
Au fost aplicate 746 de amenzi contravenționale, a căror valoare totală depășește 3,7 milioane de lei;
Au fost acordate 564 de avertismente;
S-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor periculoase sau neconforme, în valoare de peste 220.000 de lei, și oprirea temporară pentru alte mărfuri ce valorau peste 108.000 de lei;
Activitatea a 20 de operatori economici a fost suspendată temporar, aceștia având interzis să mai presteze servicii până la remedierea completă a tuturor deficiențelor.