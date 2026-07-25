Ana Maria Păcuraru, după a doua dronă doborâtă în numai două zile în România: „Radu Miruță confirmă oficial!”

Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a comentat cel mai recent incident privind securitatea spațiului aerian al României, după ce ministrul Radu Miruță, a anunțat public doborârea unei noi drone în apropierea graniței țării.
Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a comentat cel mai recent incident privind securitatea spațiului aerian al României, după ce ministrul Radu Miruță, a anunțat public doborârea unei noi drone în apropierea graniței țării.
Potrivit acesteia, este al doilea astfel de caz produs într-un interval de mai puțin de două zile, ceea ce, în opinia sa, ridică semne de întrebare privind intensificarea provocărilor la adresa flancului estic al NATO.
Ana Maria Păcuraru: „Nu mai vorbim despre un incident izolat”
„Radu Miruță, acum câteva minute, a făcut o postare pe Facebook, acesta confirmă oficial că a doua dronă doborâtă în mai puțin de 24 de ore.
Deci ieri vorbeam despre o dronă la Buzău, astăzi la ora 8.34, la doar 9,6 km de Sfântu Gheorghe, în Deltă. Radarele MAPN au prins-o la 8.22, iar în doar 12 minute un avion de vânătoare F-16 românesc a lovit-o.
Deci puteți compara asta cu ieri, când au trecut peste o oră și 20 de minute între detectare și doborâre. Vedem că reacția s-a dat rapid sau amenințarea de astăzi era pur și simplu mai clară.
Ce înseamnă asta, de fapt? Nu mai vorbim despre un incident izolat, vorbim despre un tipar, vorbim despre Rusia care testează sistematic granițele flancului estic, NATO, Polonia, Estonia, acum România.
De două ori în două zile. Iar întrebarea nu mai este dacă vom mai vedea drone în cerul românesc, întrebarea este cât de repede reacționăm data viitoare și când se va mai întâmpla, de fapt, dacă vom avea o strategie coerentă de apărare antidronă sau pur și simplu din nou reacționăm de fiecare dată cu avioane de sute de milioane de euro la ținte care costă câteva mii de dolari.
Rămânem să vedem exact ce se mai întâmplă pe acest subiect și, bineînțeles, și reacțiile internaționale și vă ținem la curent.”, a transmis Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.