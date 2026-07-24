Ana Maria Păcuraru: Incidentul cu drona doborâtă pe teritoriul României demonstrează importanța fondurilor europene SAFE pentru modernizarea armatei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 24 iul. 2026, 13:28

Ana Maria Păcuraru a explicat, în exclusivitate la Realitatea Plus, rolul mecanismului european SAFE, prin care România poate accesa fonduri pentru modernizarea Armatei Române și întărirea securității pe flancul estic al NATO.

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