Ana Maria Păcuraru: Televiziunea Poporului solicită investigarea deciziilor luate în această perioadă de criză enegetică

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 15:20

Neglijența cu care, domnule Bolojan, ați privit o țară întreagă așteptând un răspuns, o soluție, o urmă măcar de responsabilitate, iar dumneavoastră ați oferit tăcere. Cine credeți că sunteți, să ne priviți de sus în timp ce Dunărea seacă, iar dumneavoastră nu mișcați un deget?

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