ANAF șterge datorii pentru zeci de mii de firme! Parlamentul a adoptat legea privind amnistia fiscală
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede anularea unor obligații fiscale stabilite în mod eronat sau nejustificat de ANAF în legătură cu plata TVA. Măsura vizează zeci de mii de firme afectate de decizii fiscale considerate incorecte.
Actul normativ stabilește cadrul legal pentru ștergerea obligațiilor fiscale principale și accesorii rezultate în urma anulării înregistrării în scopuri de TVA, atunci când aceste impuneri au fost făcute în mod nejustificat.
Potrivit expunerii de motive, legea urmărește corectarea evidențelor fiscale, protejarea contribuabililor de obligații impuse pe nedrept și simplificarea procedurilor de restituire a sumelor deja achitate. Măsura se aplică perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a noii legi.
De asemenea, contribuabilii care au plătit deja aceste obligații fiscale vor putea solicita restituirea sumelor achitate.
Inițiatorii proiectului susțin că măsura va reduce numărul litigiilor dintre contribuabili și ANAF, va degreva instanțele de judecată și va contribui la creșterea încrederii în administrația fiscală, în conformitate cu normele europene privind TVA.
Deputatul USR Adrian Echert, inițiatorul proiectului, a declarat că legea a fost necesară pentru a corecta situații care au afectat grav mediul de afaceri, precizând că numeroase firme au ajuns în insolvență sau au fost nevoite să se adreseze instanțelor din cauza acestor impuneri fiscale.