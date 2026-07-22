Ana-Maria Păcuraru și Realitatea PLUS, premieră pentru presa din România: cercetare recunoscută internațional

O cercetare realizată în parteneriat cu Realitatea PLUS a primit recunoaștere la nivel internațional!
Documentul semnat de jurnalistul Ana-Maria Păcuraru și de mai multe nume importante din lumea academică a fost publicat de Europinion Institute for Research. Cercetarea se bazează pe un sondaj realizat de INSOMAR în anul 2025 și arată că neîncrederea românilor în instituții, democrație și Uniunea Europeană este principalul factor care face țara noastră vulnerabilă la campaniile de manipulare informațională venite din afara granițelor.
Cea mai nouă cercetare care pune în lumină pericolul reprezentat de dezinformare este semnată de Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS și coordonator al Institutului de Cercetare INSOMAR. Alături de Ana Maria Păcuraru au lucrat profesorii Cosima Rughiniș, directoarea Școlii Doctorale de Sociologie de la Universitatea din București, prof. dr. Răzvan Rughiniș, de la Universitatea Politehnica din București și doctorul Dinu Țurcanu, vice-rector al Universității Tehnice a Moldovei.
Lucrarea arată că predispoziția de a crede în conspirații este mai mare în rândul românilor care nu au încredere în instituțiile statului sau ale Uniunii Europene, cât și printre cei care sunt nemulțumiți de funcționarea democrației sau se confruntă cu probleme economice. Cu alte cuvinte, printre țintele operațiunilor de dezinformare se află chiar persoanele afectate de anularea alegerilor din 2024, a căror încredere în instituții a scăzut drastic.
În timp ce Realitatea Plus s-a confruntat în ultimul an cu tentative repetate de sancționare și chiar de suspendare a licenței de emisie, cercetările realizate de jurnaliștii și experții redacției primesc recunoaștere la cel mai înalt nivel european.
Studiul semnat de Ana Maria Păcuraru a fost distribuit deja către organizații care influențează direct strategiile NATO și ale Uniunii Europene în combaterea dezinformării. Mai mult, institutul care a publicat cercetarea derulează cu Universitatea Oxford un proiect legat de dezinformarea electorală în România și Cehia, ceea ce înseamnă că subiectul este în atenția marilor centre universitare.