Ancheta de la azilele lui Pașca ia amploare. Procurorii iau în calcul inclusiv exhumări

Potrivit unor surse, se ia în calcul deshumarea cel puțin a unui beneficiar.
Mai mult, procurorii ar fi descoperit mii de comprimate de sedative care ar fi fost administrate bătrânilor, deși nu aveau prescripție de la medic. Procurorii au mai descoperit că unul dintre beneficiarii centrului figura în acte decedat, însă el a fost găsit în viață. Iar fiica unui vârstnic care a petrecut doi ani în căminul din Dumbrava face dezvăluiri, conform Realitatea PLUS.
Conform unor surse judiciare, apropiate anchetei, în urma descinderilor efectuate la imobilele deținute de Viorel Pașca, oamenii legii au descoperit un stoc uriaș de substanțe. Este vorba despre aproximativ 5.500 de comprimate de Diazepam, un medicament cu regim special de prescripție medicală, utilizat ca sedativ puternic.
Bănuiala de la care pleacă procurorii în acest moment este că Viorel Pașca profita de rețetele pacienților care aveau într-adevăr recomandare pentru Diazepam, pentru a achiziționa cantități industriale de substanțe.
Procurorii au mai descoperit că unul dintre beneficiarii centrului figura în acte decedat, însă el a fost găsit în viață.
Iar o femeie care a avut tatăl internat în centru a declarat pentru presă, sub anonimat, că i-a fost extrem de greu să păstreze legătura cu el și a avut permanent sentimentul că acesta nu putea vorbi liber. „Aveam impresia că întotdeauna era cineva lângă el. Simțeam că nu poate spune ce gândește cu adevărat. Când îmi cerea să-l aduc acasă, i se lua telefonul”, acuză aparținătoarea.