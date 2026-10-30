André Rieu revine în România anul viitor, cu două concerte

André Rieu și celebra sa Orchestră Johann Strauss vor reveni la Cluj-Napoca în octombrie 2027, pentru două spectacole de neuitat.
André Rieu, celebrul violonist și dirijor olandez, cunoscut în întreaga lume drept „Regele Valsului”, revine în România pe 21 și 22 octombrie 2027, pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, pentru două seri de concert care se anunță printre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului.
Biletele vor fi disponibile exclusiv prin rețeaua eventim.ro, începând de joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 11:00.
Cu peste 40 de milioane de albume vândute și mai mult de 700.000 de spectatori care participă anual la cele peste 80 de concerte ale sale, André Rieu se numără printre cei mai de succes artiști live din lume. Turneele sale internaționale se desfășoară frecvent cu săli și arene sold-out, iar revenirea sa în România promite să fie un nou moment de referință în calendarul său concertistic internațional.
Publicul este invitat într-o călătorie muzicală fascinantă, printr-un program spectaculos care îmbină arii de operă, musicaluri, coloane sonore celebre, capodopere îndrăgite ale muzicii clasice, melodii tradiționale și, bineînțeles, valsurile pline de energie și emoție care l-au consacrat pe André Rieu în întreaga lume. Concertele sale se remarcă nu doar prin excelența muzicală, ci și prin atmosfera captivantă, costumele elaborate, decorurile spectaculoase și jocurile de lumini fascinante.
Alături de cei 60 de muzicieni ai Orchestrei Johann Strauss, André Rieu creează seri memorabile, încărcate de emoție, umor și surprize, care se transformă adesea într-o adevărată sărbătoare a muzicii, împărtășită cu publicul.
Puțini artiști au reușit să apropie muzica clasică de publicul larg cu aceeași naturalețe precum André Rieu. Prin spectacolele sale, milioane de oameni au descoperit și redescoperit frumusețea muzicii clasice, iar valsul a devenit un fenomen muzical de anvergură mondială. Fiecare producție internațională beneficiază de propria scenă, de costume dedicate și de o echipă tehnică specializată, pentru a oferi un spectacol impresionant din punct de vedere vizual și o experiență artistică de înaltă calitate, de la o reprezentație la alta. Orchestra reunește muzicieni și soliști din peste 18 țări, reflectând caracterul său internațional.