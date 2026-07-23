Andreea Bălan a dezvăluit dieta și rutina care o ajută să își păstreze aceeași greutate de peste 20 de ani

La 42 de ani, cântăreața spune că are în jur de 49-50 de kilograme, rezultat obținut prin disciplină, un stil de viață echilibrat, alimentație atentă și multă mișcare.
Rezultatul nu este întâmplător, ci se datorează unui stil de viață disciplinat, care îmbină sportul și alimentația echilibrată.
Pe lângă antrenamentele constante, Andreea Bălan urmează un regim alimentar strict. Artista evită alimentele prăjite în mult ulei și produsele ultraprocesate, iar dulciurile le consumă doar ocazional, de obicei după masă și „doar de poftă”, după cum a mărturisit chiar ea. Într-un interviu, cântăreața a explicat că adevărata diferență este făcută de disciplină, atât cea mentală, cât și cea fizică, elemente pe care le consideră esențiale pentru un stil de viață sănătos și echilibrat.
De asemenea, din cauza stilului de viață activ și al orelor de dans solicitante, cântăreața are nevoie de o hidratare specială, consumând cantități semnificative de apă pe parcursul întregii zile, ceea ce o ajută și la reducerea senzației false de foame.
„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.
Nu este vorba de a fi exigent în acest caz cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică, cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a spus Andreea Bălan pentru Click.ro.
Sursa:
Tabu.RO