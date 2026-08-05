Angela Rusu, transformare totală! Artista a trecut prin trei operații estetice într-o singură zi

Angela Rusu a slăbit 30 de kilograme și a apelat la trei intervenții estetice în Turcia.
Angela Rusu a slăbit 30 de kilograme și a apelat la trei intervenții estetice în Turcia. Artista a povestit prin ce a trecut și cum și-a recăpătat încrederea în sine.
După ce a slăbit aproximativ 30 de kilograme în urma unei operații de micșorare a stomacului, artista a decis să își remodeleze corpul pentru a scăpa de excesul de piele rămas după pierderea în greutate.
Pentru aceste intervenții, cântăreața în vârstă de 52 de ani a ales o clinică din Turcia, unde a trecut printr-o operație complexă.
Angela Rusu a călătorit singură în Turcia și a petrecut nouă zile internată, după o intervenție chirurgicală care a inclus trei proceduri estetice. Artista a dezvăluit că medicii au realizat în aceeași operație o abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar.
„Am fost în Turcia și am avut o operație estetică mare: abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar într-o singură operație. S-a putut și am ales această metodă. Eu am postat, am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Angela Rusu la Știrile Antena Stars.
Deși are susținerea familiei, Angela Rusu a ales să treacă singură prin perioada de spitalizare. Artista spune că nu este o persoană care să renunțe ușor și că experiențele medicale din trecut au ajutat-o să facă față și acestei intervenții.
„Eu am fost singură în Turcia… am stat 9 zile în spital”, a spus artista. Aceasta a amintit că, înainte de intervențiile estetice, trecuse și printr-o operație la rinichi care a durat aproximativ patru ore.
În urmă cu un an, Angela Rusu a vorbit despre problemele de sănătate care au influențat fluctuațiile de greutate. Artista a explicat că tratamentul cu antidepresive, urmat timp de mai mulți ani, i-a afectat metabolismul și a contribuit la acumularea kilogramelor.
Sursa:
Tabu.RO