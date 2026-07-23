ANSVSA avertizează după inundații: bolile grave se pot transmite de la animale la oameni

Inundațiile și ploile puternice pot duce la răspândirea unor boli care se transmit de la animale la oameni, avertizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Proprietarii trebuie să fie atenți la apa și hrana oferite animalelor, dar și la semnele de îmbolnăvire.
ANSVSA recomandă mutarea animalelor din zonele inundate și folosirea doar a surselor de apă sigure. Alimentele și furajele care au intrat în contact cu apa provenită din viituri trebuie aruncate.
Animalele trebuie mutate din zonele inundate
Animalele aflate în grajduri sau adăposturi amenințate de apă trebuie evacuate cât mai repede. Acestea trebuie duse într-un loc mai înalt, uscat și protejat de ploaie și vânt.
Starea lor de sănătate trebuie verificată zilnic. Proprietarii trebuie să cheme medicul veterinar imediat dacă observă lipsa poftei de mâncare, slăbiciune sau alte semne de boală. Animalele nu trebuie să bea apă din bălți, râuri sau fântâni care ar fi putut fi contaminate de inundații. Trebuie folosită doar apă din rețele verificate sau din surse despre care autoritățile au confirmat că sunt sigure.
Furajele și hrana atinse de apă trebuie eliminate, deoarece pot deveni periculoase pentru animale. Stocurile rămase trebuie păstrate în spații uscate, în care nu pătrunde apa.
Cadavrele animalelor nu trebuie abandonate
ANSVSA avertizează că animalele moarte nu pot fi aruncate în apă sau lăsate pe câmp. Acestea pot contamina solul și sursele de apă și pot răspândi boli.
„Proprietarii au obligaţia legală de a anunţa imediat primăria şi medicii veterinari pentru ridicarea şi transportul acestora către unităţi de neutralizare autorizate”, precizează ANSVSA.
Alimentele atinse de viituri nu trebuie consumate
Oamenii nu trebuie să mănânce produse care au intrat în contact cu apa din inundații. Este vorba despre carne, lapte, ouă, legume, fructe și alte alimente care ar putea fi contaminate. Pentru gătit și băut trebuie folosită numai apă îmbuteliată sau apă din surse declarate sigure de autorități. Aceste măsuri reduc riscul apariției unor boli grave în zonele afectate de inundații.