„Apa nu iartă!” Pericolele care pot fi fatale chiar și pentru cei care știu să înoate: avertismentul IGSU

"Apa pare liniştită. Pericolul nu se vede întotdeauna"
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) transmite un nou avertisment pentru persoanele care aleg să-și petreacă timpul în apropierea râurilor, lacurilor și a altor zone de scăldat. Pompierii atrag atenția că adâncimea, curenții, diferențele de temperatură și obstacolele ascunse pot transforma o zi de relaxare într-o tragedie, chiar și pentru cei care știu să înoate.
"Apa pare liniştită. Pericolul nu se vede întotdeauna. O zi petrecută lângă apă poate fi relaxantă, însă câteva clipe de neatenţie pot transforma distracţia într-o situaţie de urgenţă", au transmis, duminică, reprezentanţii IGSU într-o postare pe Facebook.
Potrivit acestora, curentul, adâncimea apei, diferenţele de temperatură sau obstacolele ascunse pot pune în pericol chiar şi persoanele care ştiu să înoate.
Aşadar, pentru o zi în siguranţă, pompierii recomandă:
scăldaţi-vă doar în locurile special amenajate şi supravegheate;
nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în apă sau în apropierea acesteia;
nu intraţi în apă după ce aţi consumat alcool;
nu săriţi în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunoaşteţi;
nu vă aventuraţi departe de mal şi nu vă supraestimaţi capacitatea de a înota;
dacă observaţi o persoană în pericol, sunaţi imediat la 112 şi evitaţi să vă expuneţi propria viaţă.
În această vară, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă desfăşoară, la nivel naţional, campania de informare şi prevenire "APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!", pentru conştientizarea riscurilor de înec şi promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei.