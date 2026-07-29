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Apel disperat la 112! Un adolescent din Timiș și-a reclamat tatăl vitreg după amenințări

Apel disperat la 112! Un adolescent din Timiș și-a reclamat tatăl vitreg după amenințări

Apel disperat la 112! Un adolescent din Timiș și-a reclamat tatăl vitreg după amenințări

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 18:43

Apel disperat la 112! Un adolescent din Timiș și-a reclamat tatăl vitreg după amenințări

Un adolescent în vârstă de 16 ani din județul Timiș a cerut ajutorul polițiștilor în toiul nopții, după ce s-a temut pentru siguranța sa din cauza tatălui vitreg. Băiatul le-a spus oamenilor legii că bărbatul îl amenința, iar el se simțea în pericol.

Sesizarea a fost făcută cu puțin timp înainte de miezul nopții. Polițiștii din Jebel au intervenit de urgență la adresa indicată de minor, însă, în momentul în care și-a văzut tatăl vitreg, bărbatul a fugit pe un câmp pentru a evita întâlnirea cu agenții.

După ce au discutat cu adolescentul și au evaluat situația, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Totodată, în caz au fost implicați și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, este cercetat în stare de libertate pentru amenințare și violență în familie. În baza ordinului de protecție, acesta nu are voie să se apropie de minor pentru o perioadă de cel puțin cinci zile.

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