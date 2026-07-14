Apelul lui Zelenski către Occident: Ucraina are nevoie de 300 de rachete Patriot până la iarnă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat aliaților occidentali un pachet de 300 de rachete pentru sistemele Patriot, necesare pentru apărarea aeriană în sezonul rece. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii Coaliției Voluntarilor, unde liderul ucrainean a subliniat că întărirea apărării antiaeriene este esențială pentru a reduce capacitatea Rusiei de a prelungi războiul.
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de un pachet de apărare aeriană pentru iarnă, care să includă 100 de rachete Patriot pe lună, adică un total de 300 de rachete pentru următoarele trei luni de iarnă.
„Dacă avem suficientă protecție pentru iarnă, Rusia va avea mult mai puține motive să prelungească războiul până în sezonul rece”, a afirmat președintele ucrainean.
În cadrul reuniunii desfășurate în Franța, Zelenski a anunțat și lansarea Coaliției Anti-Balistice, un proiect menit să consolideze apărarea împotriva atacurilor cu rachete. Liderul de la Kiev a invitat toate statele dispuse să contribuie să se alăture inițiativei și și-a exprimat speranța că proiectul FREJYA va deveni operațional în următoarele 12 luni.
Șeful statului ucrainean a subliniat că, pe lângă sistemele Patriot, Ucraina se bazează și pe alte sisteme occidentale de apărare antiaeriană, precum SAMP/T, IRIS-T și NASAMS, însă a insistat că Patriot rămâne cel mai eficient sistem pentru interceptarea rachetelor balistice rusești.
Zelenski a precizat, totodată, că echipele Ucrainei și ale Statelor Unite lucrează la implementarea acordului politic convenit cu președintele Donald Trump privind licențele pentru producția sistemelor Patriot.
„Cu cât apărarea noastră este mai diversificată, cu atât va fi mai dificil pentru inamic să submineze securitatea Europei”, a declarat liderul ucrainean, cerând accelerarea livrărilor de sisteme Patriot, SAMP/T, IRIS-T și NASAMS.
Potrivit lui Zelenski, necesarul de protecție împotriva rachetelor balistice depășește în prezent capacitățile disponibile, motiv pentru care Ucraina dezvoltă, împreună cu partenerii europeni, sistemul antibalistic comun FREJYA, destinat să întărească securitatea Ucrainei și a Europei în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.