Arest la domiciliu pentru cei trei directori din industria de armament. Decizia, luată de instanță în dosarul înaintat de DNA

Instanța a decis ca cei trei directori din industria de armament reținuți în ancheta Direcției Naționale Anticorupție să fie plasați în arest la domiciliu. Hotărârea vine după ce procurorii i-au prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă, conform surselor Realitatea PLUS.
Măsura îi vizează pe Mihai Rafiu, director al Uzinei de Armament București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, director al Uzinei de Armament Plopeni, și Liliana Sorescu, director comercial la Uzina de Armament Plopeni.
Instanța a respins solicitarea de arestare preventivă
Cei trei au fost reținuți de DNA într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție legate de contracte din industria de apărare. După analizarea solicitării formulate de procurori, Instanța a decis ca aceștia să fie cercetați în arest la domiciliu.
Ancheta este desfășurată într-o perioadă în care programul de înarmare al României se află în centrul unor dezbateri intense, pe fondul discuțiilor privind finanțarea accelerată a proiectelor militare.
Percheziții la mai multe unități din industria de apărare
Dosarul DNA a fost deschis în urma unor percheziții desfășurate la mai multe obiective din industria de armament, inclusiv la uzina de armament din Cugir.
Potrivit informațiilor din anchetă, procurorii investighează presupuse fapte de corupție în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte din domeniul apărării.
Cazul a atras atenția și prin contextul în care a fost declanșat, în condițiile în care au existat controverse privind programul SAFE de înarmare și discuțiile referitoare la posibilitatea redirecționării unor fonduri din Pilonul II către programe militare.
Ancheta este în desfășurare, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DNA.