Armata americană anunță că Strâmtoarea Ormuz este 'deschisă' și navele tranzitează calea navigabilă

'Iranul nu controlează strâmtoarea. Circulația (navelor) este deschisă'
Armata americană a anunțat duminică că Strâmtoarea Ormuz este 'deschisă' și că navele circulă prin strâmtoare, în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităților cu Statele Unite, relatează AFP.
'Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor care doresc să tranziteze legal această cale navigabilă internațională', a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X.
'Iranul nu controlează strâmtoarea. Circulația (navelor) este deschisă', a mai spus el.
'Forțele americane sunt desfășurate și pregătite să asigure libertatea continuă de navigație, în pofida agresiunii nejustificate, a hărțuirii, amenințărilor și declarațiilor arbitrare ale Iranului', a mai spus CENTCOM.
Președintele american Donald Trump a declarat pentru CNN duminică dimineață: 'Pentru noi, (strâmtoarea) este deschisă'.
Trump a susținut, de asemenea, că recenta reluare a ostilităților a avut loc chiar dacă SUA și Iranul ajunseseră la un acord.
'Am avut un acord cu ei ieri. Cedau în toate privințele, iar apoi, brusc, două ore mai târziu, au lovit o navă cu o dronă', a spus el. Ca răspuns, 'i-am lovit foarte puternic aseară', a spus Trump.
Omanul a anunțat duminică că a salvat 23 de membri ai echipajului unei nave și că îi caută pe alții după un atac asupra unei ambarcațiuni în Strâmtoarea Ormuz, un atac pe care Statele Unite l-au atribuit Iranului.
Marinarii primesc 'îngrijirile medicale necesare', iar 'operațiunile de căutare continuă pentru găsirea unui membru al echipajului dat dispărut', a declarat Centrul de Securitate Maritimă din Oman într-un comunicat.
CENTOM a acuzat Iranul că a atacat GFS Galaxy, o navă container sub pavilion cipriot, ceea ce a determinat represalii din partea SUA.
Potrivit agenției britanice de siguranță maritimă UKMTO, atacul a avut loc la circa 17 km est de Peninsula Musandam, care aparține Sultanatului Oman, și a provocat un incendiu la bord, conducând la evacuarea echipajului cu o barcă de salvare.
Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat duminică că a lovit două nave în Strâmtoarea Ormuz, fără a le numi. Ei au justificat atacul asupra primei nave susținând că aceasta naviga pe o 'rută neautorizată'.
AGERPRES