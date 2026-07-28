Atac cu drone asupra Moscovei. Trei aeroporturi au impus restricții de zbor

Una dintre posibilele ținte ar fi fost o fabrică de reciclare a anvelopelor și procesare a cauciucului
Autoritățile ruse au anunțat marți dimineață că apărarea antiaeriană a doborât zeci de drone care se îndreptau spre Moscova. În urma atacului, aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Zhukovsky au introdus restricții temporare de operare.
"Doisprezece UAV-uri care zburau spre Moscova au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării. Specialiştii în servicii de urgenţă lucrează la locul căzăturii resturilor", a transmis primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, pe Telegram.
Ulterior, a raportat încă 21 de astfel de drone, relatează Ukrinform.
În acelaşi timp, Rosaviatsiya a anunţat restricţionarea şi suspendarea lucrărilor aeroporturilor Vnukovo, Domodedovo şi Zhukovsky din Moscova.
Videoclipuri și fotografii distribuite pe rețelele de socializare arată, potrivit relatărilor, drone survolând regiunea Moscovei și coloane de fum ridicându-se din mai multe zone.
Conform informațiilor apărute pe rețelele sociale, una dintre posibilele ținte ar fi fost o fabrică de reciclare a anvelopelor și procesare a cauciucului din orașul Cehov, situat în apropiere de Moscova.
O altă țintă raportată ar fi fost un depozit al companiei Wildberries din satul Koledino.
Anterior, Ukrinform a relatat că o stație electrică de transformare a luat foc în orașul Feodosia, aflat sub ocupație rusă, în urma unui presupus atac, lăsând o mare parte a orașului fără alimentare cu energie electrică.