Atac cu rachete asupra Kievului: doi morți și șase răniți după cele mai recente bombardamente lansate de Rusia

Două persoane - printre care și un adolescent de 16 ani - au fost ucise, iar alte șase au fost rănite în urma unui atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre joi. Exploziile au provocat incendii în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.
Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului, soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor șase, potrivit autorităților ucrainene.
Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a anunțat că printre victime se află un adolescent în vârstă de 16 ani. Serviciile de urgență au precizat că printre răniți se numără și un copil.
Cele mai afectate au fost cartierele Sviatoșîn și Darnîțki. În Darnîțki, bombardamentele au provocat incendii la o clădire administrativă, mai multe camioane parcate și un depozit. În Sviatoșîn, un depozit cu un singur nivel a fost cuprins de flăcări în urma impactului unei rachete.
Exploziile au fost auzite cu puțin înainte de ora 1:00, ora locală, iar autoritățile militare au confirmat că Rusia a atacat orașul cu rachete balistice. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că cel puțin opt astfel de rachete se îndreptau spre Kiev.
Noi bombardamente pe fondul escaladării ofensivei ruse
În paralel, alerte aeriene au fost emise în mai multe regiuni ale Ucrainei, iar valuri de drone rusești de tip Shahed au vizat mai multe orașe. Explozii au fost raportate și în Harkov, în urma unor atacuri cu drone.
Atacul are loc pe fondul intensificării bombardamentelor rusești asupra capitalei ucrainene. Potrivit presei ucrainene, numai în luna iulie Rusia a lansat șapte atacuri cu rachete balistice asupra Kievului, inclusiv două bombardamente majore, pe 2 și 6 iulie, soldate cu zeci de morți și peste o sută de răniți.
Schimbări în Guvernul ucrainean
În același timp, Ucraina traversează o perioadă de schimbări la nivelul conducerii politice și militare. Cu doar câteva ore înaintea atacului, ministrul Apărării, Mîhailo Fedorov, a fost demis din funcție, în contextul unei remanieri guvernamentale. Potrivit presei ucrainene, decizia ar fi fost influențată de tensiunile dintre acesta și comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski. Totodată, președintele Volodimir Zelenski l-a nominalizat pe Serhii Korețki, actualul șef al Naftogaz, pentru funcția de prim-ministru, acesta urmând să fie supus votului Parlamentului.