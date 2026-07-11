Atac cu rachete balistice asupra Kievului: opt răniți, inclusiv un copil de 11 ani

Opt persoane, printre care un copil de 11 ani, au fost rănite în urma unui atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului în zorii zilei de sâmbătă. Exploziile au provocat pagube în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, inclusiv incendii și avarii la clădiri.
Rusia a lansat în dimineața zilei de sâmbătă un atac cu rachete balistice asupra Kievului, soldat cu rănirea a opt persoane, potrivit autorităților ucrainene. Printre victime se află și un copil în vârstă de 11 ani.
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că patru dintre răniți au fost transportați la spital, iar ceilalți au primit îngrijiri medicale la fața locului.
Primele explozii au fost auzite în jurul orei 3:40, ora locală, potrivit jurnaliștilor publicației Kyiv Independent. La scurt timp, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis o alertă privind apropierea unor rachete balistice rusești de capitală. Alte explozii au fost raportate aproximativ 15 minute mai târziu.
Conform lui Klitschko, atacul a provocat pagube în districtul Dniprovski. Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkacenko, a precizat că o clădire a fost avariată în districtul Sviatoshynskyi, iar ulterior a izbucnit un incendiu într-o clădire de birouri din districtul Solomianski.
Atacul survine la doar două zile după un alt bombardament asupra Kievului, desfășurat pe 8 iulie, când drone și rachete balistice rusești au ucis patru persoane și au rănit alte 15. Capitala Ucrainei a fost vizată în mod repetat în ultimele săptămâni de atacuri rusești, inclusiv pe 2 și 6 iulie, acestea provocând victime și distrugeri în mai multe zone ale orașului.