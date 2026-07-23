Atac masiv cu drone asupra Rusiei și Crimeei. Trei persoane au murit, printre ele și un copil de trei ani

Un nou val de atacuri cu drone lansate de Ucraina a vizat în cursul nopții mai multe regiuni din sudul Rusiei și Peninsula Crimeea, anexată de Moscova. Potrivit autorităților ruse, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în urma loviturilor.
Printre victime se numără și un copil în vârstă de trei ani, care a murit după ce resturile unei drone interceptate au provocat un incendiu la o locuință din regiunea Voronej.
Un copil de trei ani a murit în regiunea Voronej
Guvernatorul regiunii Voronej, Aleksandr Gusev, a anunțat că resturile unei drone au căzut peste o locuință situată la aproximativ 500 de kilometri sud de Moscova, declanșând un incendiu în urma căruia un copil de trei ani și-a pierdut viața.
În același atac, un tânăr de 19 ani a suferit răni ușoare. De asemenea, mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv acoperișul unui depozit aparținând unei platforme de comerț online, scrie Moscow Times.
Două persoane au fost ucise în Crimeea
Autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au raportat, la rândul lor, victime în urma atacurilor.
Șeful administrației din peninsula anexată, Serghei Aksionov, a anunțat inițial că o persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite în urma unui atac cu drone. Ulterior, acesta a precizat că bilanțul a crescut la două persoane decedate.
O instalație energetică a fost cuprinsă de flăcări
Un alt atac cu drone a avut loc în regiunea Ulianovsk, situată la est de Moscova.
Potrivit guvernatorului local, o instalație din sectorul energetic a fost lovită și a luat foc în urma atacului.
Rusia susține că a interceptat 223 de drone ucrainene
Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 223 de drone ucrainene deasupra teritoriului Rusiei și al Crimeei anexate în intervalul cuprins între miercuri noaptea și joi dimineața.