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Atacurile au reînceput în Orientul Mijlociu

Atacurile au reînceput în Orientul Mijlociu

Atacurile au reînceput în Orientul Mijlociu

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 13:03

SUA și Arabia Saudită au lovit miliții pro-iraniene din Irak, bilanțul ajungând la 20 de morți

Atacurile din Orientul Mijlociu au reînceput miercuri, după câteva zile de acalmie. Armata americană a anunțat că a interceptat rachete iraniene, după care Statele Unite și Arabia Saudită au lansat lovituri comune împotriva milițiilor pro-iraniene din Irak. Cel puțin 20 de persoane au murit, relatează Le Figaro.

Washingtonul și Riadul au anunțat că au vizat în cursul nopții „teroriști” susținuți de Iran. Operațiunea a fost prezentată drept un răspuns la atacurile îndreptate împotriva unor ținte americane și a instalațiilor petroliere saudite.

Loviturile au vizat poziții ale Hashd al-Shaabi, o alianță de formațiuni pro-iraniene integrată în forțele irakiene. O sursă din cadrul grupării a declarat că cel puțin 20 de combatanți au fost uciși, iar alți 32 au fost răniți, potrivit unui bilanț preliminar.

Atacurile aeriene au lovit poziții ale Hashd al-Shaabi din mai multe provincii. Cel mai mare număr de victime a fost înregistrat în provincia Ninive, din nordul Irakului, unde zece persoane au murit. Un oficial a avertizat că bilanțul ar putea crește.

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