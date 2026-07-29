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Atacurile au reînceput în Orientul Mijlociu
Atacurile au reînceput în Orientul Mijlociu
SUA și Arabia Saudită au lovit miliții pro-iraniene din Irak, bilanțul ajungând la 20 de morți
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