Atenție la nota de plată în vacanță! Taxa necunoscută care îi lasă mască pe turiștii români
Atenție la nota de plată în vacanță! Taxa necunoscută care îi lasă mască pe turiștii români
Ghid pentru turiști: Cum să eviți surprizele neplăcute
O taxă aparent banală reușește să dea peste cap bugetul de vacanță al românilor care vizitează destinații populare precum Italia, Grecia sau Portugalia. Deși este o practică veche de decenii în Europa, denumiri precum „coperto”, „couvert” sau „kuver” de pe nota de plată îi iau în continuare prin surprindere pe turiști.
Planificarea unei vacanțe în străinătate vine la pachet cu entuziasmul descoperirilor culinare, însă finalul unei mese la restaurant le poate rezerva turiștilor români o surpriză neașteptată pe nota de plată. Termeni precum „coperto”, „couvert” sau „kuver” apar adesea ca linii tarifare separate, generând confuzie.
Deși în România această practică nu este reglementată sau utilizată în mod tradițional, în multe state europene ea reprezintă o cutumă veche de decenii. Iată tot ce trebuie să știi despre această taxă pentru a evita neînțelegerile în următoarea ta călătorie.
Ce reprezintă, de fapt, taxa de „kuver”?
La origine, termenul provine din limba franceză („couvert”) și face referire directă la aranjarea mesei pentru un oaspete: de la față de masă și șervețele, până la farfurii, pahare și tacâmuri.
În prezent, această taxă reprezintă un cost fix, perceput de restaurant pentru fiecare persoană care ocupă un loc la masă, independent de valoarea comenzii. Ea acoperă logistica de bază și serviciile oferite din momentul în care te-ai așezat:
Pregătirea și igienizarea mesei;
Uzura veseliei și a tacâmurilor;
Coșul cu pâine sau micile gustări aduse automat la începutul mesei.
Diferența esențială: Mâncarea și băutura reprezintă produsele comandate de tine, în timp ce kuverul este un cost fix asociat infrastructurii și serviciului de masă.
Kuver vs. Bacșiș vs. Taxă de serviciu: Care este diferența?
Confuzia dintre aceste trei concepte este cea mai frecventă cauză a nemulțumirilor în rândul turiștilor. Iată cum se delimitează clar:
Kuverul (Coperto/Couvert): O sumă fixă per client, stabilită de restaurant pentru logistica mesei. Este obligatorie și marcată distinct.
Taxa de serviciu (Service Charge): O valoare procentuală (de regulă între 10% și 15%) adăugată la totalul notei de plată pentru servirea propriu-zisă.
Bacșișul (Tip): O sumă oferită exclusiv voluntar de către client, ca formă de apreciere pentru amabilitatea ospătarului.
Cum se aplică taxa de masă în destinațiile populare din Europa
Regulile diferă semnificativ în funcție de țara în care îți petreci concediul. Iată cele mai întâlnite modele:
Italia și celebrul „Coperto”
Este probabil cea mai cunoscută formă a acestei taxe. În restaurantele italiene, coperto se calculează per individ (de exemplu, între 2 și 5 euro de persoană). Aceasta acoperă pâinea (pane e coperto) și pregătirea mesei. Localurile sunt obligate prin lege să menționeze existența și valoarea acestei taxe în meniu, de obicei cu caractere mai mici, în josul paginii.
Grecia: Atenție la produsele aduse automat
În tavernele grecești, sistemul este ușor diferit. Spre deosebire de taxa fixă italiană, aici costul este asociat direct produselor aduse la masă imediat ce te-ai așezat (pâine, unt, măsline sau apă). Deși pot părea din partea casei, acestea vor fi adesea taxate separat pe bon.
Portugalia și Spania: Modelul „Couvert” / Aperitiv
În Portugalia, gustările inițiale aduse la masă poartă numele de couvert. În ambele țări din Peninsula Iberică, dacă nu atingi produsele aduse automat (pâine, brânzeturi, măsline), ai dreptul legal de a refuza plata lor. Ospătarul le va ridica de pe masă, iar costul va fi eliminat.
Franța: Inclus în prețul final
Deși termenul își are originile aici, în restaurantele franceze moderne taxele de serviciu și logistică sunt deja integrate direct în prețurile preparatelor afișate în meniu.
De ce folosesc restaurantele acest sistem și care este situația în România?
Din perspectiva proprietarilor de restaurante, un client generează costuri logistice din prima secundă în care s-a așezat la masă, chiar înainte de a comanda. Spălarea fețelor de masă, igienizarea tacâmurilor și întreținerea spațiului costă bani. Separarea acestor cheltuieli fixe le permite să mențină prețurile preparatelor din meniu la un nivel mai competitiv.
Ce se întâmplă în restaurantele din România?
În România, conceptul de „coperto” nu face parte din cultura gastronomică autohtonă. Clienții români sunt obișnuiți ca nota de plată să conțină strict produsele consumate.
Totuși, în industria HoReCa locală au apărut în ultimii ani dezbateri privind taxele de rezervare sau garanțiile financiare pentru mesele rezervate în avans. Este important de reținut că aceasta este o măsură de siguranță împotriva rezervărilor neonorate (no-show) și nu are legătură cu taxa de kuver europeană.
Ghid pentru turiști: Cum să eviți surprizele neplăcute
Pentru a nu avea discuții tensionate la finalul cinei, urmează acești pași simpli în orice restaurant din străinătate:
Răsfoiește meniul cu atenție: Caută în josul paginii sau pe prima pagină termeni precum „coperto”, „couvert” sau „service charge”.
Întreabă ospătarul: Dacă ți se aduc la masă pâine sau gustări pe care nu le-ai cerut, întreabă direct: „Is this included or is it extra?” (Este inclus sau se plătește separat?).
Refuză politicos: În țări precum Spania sau Portugalia, poți cere ridicarea aperitivelor necomandate de pe masă pentru a nu fi taxat.
Verifică bonul: Ai tot dreptul să soliciți clarificări dacă pe nota de plată apare o poziție tarifară pe care nu o înțelegi.
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