Atenție la regulile de circulație în Bulgaria. Amenzile rutiere te urmăresc până în România

Bulgaria rămâne o destinație preferată de vacanță și o importantă țară de tranzit pentru românii care călătoresc cu mașina personală spre Turcia sau Grecia. Deși mulți șoferi consideră că pot ignora regulile de circulație la sud de Dunăre fără consecințe la întoarcerea în țară, realitatea îi contrazice dur.
Un aspect esențial de reținut este că amenzile rutiere din Bulgaria nu se prescriu. Datorită acordurilor de colaborare la nivel european pentru recunoașterea reciprocă a sancțiunilor financiare, amenzile neplătite sunt trimise prin poștă direct la domiciliul contravenienților din România, chiar și după ani de zile. Sancțiunile pentru depășirea vitezei sunt aspre, variind de la 10 euro pentru abateri minore, până la peste 350 de euro și suspendarea permisului auto pentru depășiri cu mai mult de 50 km/h în localitate, potrivit replicaonline.ro.
O schimbare legislativă majoră, introdusă la sfârșitul anului 2025, vizează modul de plată. Amenzile aplicate direct de echipajele de poliție trebuie achitate pe loc, exclusiv cu cardul bancar prin intermediul terminalelor POS, plata în numerar fiind interzisă, măsură menită să combată corupția. Șoferii care refuză plata pe loc riscă reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de până la trei luni.
În cazul abaterilor înregistrate de radarele fixe sau camerele de supraveghere, amenzile vor fi trimise electronic sau prin poștă la adresa proprietarului. Așadar, prudența la volan este esențială pentru a evita surprizele financiare neplăcute la întoarcerea din concediu.