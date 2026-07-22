Atenționare de călătorie de la MAE: Franța este sub cod roșu și portocaliu de incendii de vegetație

MAE le recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în sud-estul Republicii Franceze că, începând de miercuri, autoritățile franceze au instituit un cod roșu de incendii de vegetație pentru departamentul Bouches-du-Rhone și un cod portocaliu pentru departamentele Var, Gard, Vaucluse și Alpes-de-Haute-Provence.
MAE le recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică.
În acest context, MAE sfătuiește cetățenii români să consulte informații actualizate în timp real cu privire la condițiile de trafic, accesând pagina de Internet
www.inforoute11.fr
.
De asemenea, cetățenii români care se află în pericol sau observă un incendiu sunt sfătuiți să apeleze numerele de urgență 112 sau 18.
MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Marsilia: +33491221787; +33491221741, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.
Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:
* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.
MAE recomandă consultarea paginilor web
paris.mae.ro
,
lyon.mae.ro
,
marsilia.mae.ro
,
strasbourg.mae.ro
,
www.mae.ro
și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația ''Călătorește informat'', care oferă informații și sfaturi de călătorie.