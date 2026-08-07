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AUR a depus două sesizări la CCR: este contestat împrumutul uriaș luat de România - SURSE

AUR a depus două sesizări la CCR: este contestat împrumutul uriaș luat de România - SURSE

AUR a depus două sesizări la CCR: este contestat împrumutul uriaș luat de România - SURSE

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 18:11

AUR a depus încă 2 sesizări la CCR privind legea de ratificare a acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și legea privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității.

AUR a depus încă 2 sesizări la CCR privind legea de ratificare a acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și legea privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității.

Partidul condus de către George Simion, respectiv aur, a depus astăzi, conform surselor Realitatea PLUS, 2 sesizări pe masa celor 9 magistrați de la Curtea Constituțională.

Prima dintre acestea face referire la legea de ratificare a acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în aprilie anul acesta.

A doua sesizare, care a ajuns pe masa Curții Constituționale, face referire la legea privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității de anul acesta până în 2030.

Așadar, spun sursele Realitatea PLUS că aceste sesizări vor fi analizate și, bineînțeles, se va da un răspuns pe baza acestora, chiar în săptămânile ce urmează de către cei 9 magistrați.

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