AUR a depus două sesizări la CCR: este contestat împrumutul uriaș luat de România - SURSE

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 18:11

AUR a depus încă 2 sesizări la CCR privind legea de ratificare a acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și legea privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității.

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