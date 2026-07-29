AUR a votat pentru reducerea temporară a accizei la motorină și măsuri de protecție pentru economie și populație

Velcescu a atras atenția asupra efectelor accizelor asupra prețurilor alimentelor
Alianța pentru Unirea Românilor a votat proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, care prevede reducerea temporară a accizei la motorină și instituirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și funcționării pieței energiei.
Deputatul AUR Bogdan Velcescu a susținut că nivelul ridicat al accizelor afectează competitivitatea agriculturii românești și se reflectă direct în prețurile plătite de consumatori pentru produsele agroalimentare.
„Am un mesaj pentru primul matematician al țării și o să-i dedic următoarea ecuație. Sper că o va rezolva, pentru că înțeleg că se pricepe la matematică. Andorra: 8 lei/litru de motorină. Nu mai spun de Belarus, că aceștia sunt în altă lume, deși au 4 lei/litru de motorină. Bosnia și Herțegovina: 8,38 lei/litru. Bulgaria: 8,64 lei/litru. Croația: 9 lei/litru. Cipru: 8,62 lei/litru. Cehia: 8,95 lei/litru. Estonia: 8,92 lei/litru. Mai continui? Ungaria: 8,88 lei/litru. Islanda: 8,75 lei/litru. Irlanda: 8,88 lei/litru. Malta: 6,34 lei/litru. Republica Moldova: 7,58 lei/litru. Polonia: 9 lei/litru. San Marino: 9,84 lei/litru. Până și acolo este mai ieftin decât la noi. Interesant. Slovenia: 9,58 lei/litru. Spania: 9,17 lei/litru. Suedia: 9,47 lei/litru. Turcia: 7,50 lei/litru”, a spus deputatul Bogdan Velcescu la tribuna plenului Camerei Deputaților.
Bogdan Velcescu a explicat și impactul acestor costuri asupra economiei:
„Cum vreți ca agricultorii români să facă performanță pe o piață comună, cu astfel de prețuri la motorină? Cum vrem noi să fim competitivi pe lanțurile de distribuție și aprovizionare?”, a spus Bogdan Velcescu.
„Votăm acest proiect de lege, pentru că orice ajutor este binevenit. Dar eu cred că putem face mai mult. Cred că putem impozita anumite surse prin care se scurg banii din România, astfel încât să renunțăm măcar la aceste accize pentru motorină, dacă nu și pentru benzină, având în vedere domeniile afectate”, a explicat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.
În încheiere, Bogdan Velcescu a atras atenția asupra efectelor accizelor asupra prețurilor alimentelor:
„Când veți cumpăra un produs agroalimentar, să aveți în vedere că o parte importantă din prețul acestuia este influențată de costul motorinei și de aceste accize, care se regăsesc în costul transportului până la dumneavoastră”, a conchis Bogdan Velcescu.
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