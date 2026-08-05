AUR propune revenirea TVA la 9% pentru prima casă

1

AUR a depus în Parlament un proiect de lege care prevede reintroducerea cotei reduse de TVA de 9% pentru cumpărarea primei locuințe. Măsura s-ar aplica locuințelor cu o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați și o valoare de maximum 750.000 de lei, fără TVA, inclusiv terenul aferent.