Actualitate· 1 min citire

Auto: Simone Tempestini a câștigat prima specială a Raliului Sibiului

Auto: Simone Tempestini a câștigat prima specială a Raliului Sibiului

Auto: Simone Tempestini a câștigat prima specială a Raliului Sibiului

Scris de Madalina Mihai Publicat: 11 iul. 2026, 09:58

În clasamentul general al piloților, Simone Tempestini conduce cu 133 de puncte

Pilotul Simone Tempestini, campionul național absolut al României, a câștigat, vineri, Superpeciala Bilstein, prima probă specială a Raliul Sibiului, etapa a cincea a Campionatului Național de Raliuri.

Echipajul Simone Tempestini/Carmen Poenaru (Skoda Fabia RS Rally2) a fost cronometrat cu timpul de 2 min 00 sec 9/10 și conduce la general, fiind urmat de frații Norbert și Francesca Maior (Citroen C3 Rally2), la o secundă, și de echipajul Andrei Gîrtofan/Dorin Pulpea (Skoda Fabia RS Rally2), la 3 secunde, etc.

Sâmbătă vor avea loc șapte probe speciale, dintre care trei probe legendare parcurse de câte două ori: Cheile Cibinului Hankook, Gâtul Berbecului Autoklass și Rășinari Bucur Tuning. În jurul orei 21:30, concurenții vor evolua pe proba de noapte Șanta Școala de Șoferi ELIT, una dintre cele mai spectaculoase și iubite provocări din CNR, potrivit site-ului FRAS.

Duminică urmează Șanta MAX, cu două treceri decisive într-o probă mix de macadam cu asfalt, și festivitatea de premiere de la ora 15:00, în Piața Mare a Sibiului.

În clasamentul general al piloților, Simone Tempestini conduce cu 133 de puncte, urmat de Andrei Gîrtofan, cu 105,20 puncte, Norbert Maior, 95,80 puncte, etc.

AGERPRES

Sursa foto: Simone Tempestini/facebook

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubsigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe