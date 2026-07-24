Autoritățile din Buzău sunt în alertă. Prefect:”Drona a căzut pe un teren agricol”

Autoritățile din județul Buzău sunt în alertă, după ce o dronă a fost doborâtă în zonă de un pilot F-16, iar resturile acesteia ar fi căzut pe un câmp situat între două localități. Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că echipe ale Ministerului Apărării Naționale desfășoară operațiuni de căutare pentru identificarea fragmentelor dronei.
”Nu s-a identificat până acum nicio componentă a dronei”
”Din informațiile pe care le am de la oamenii care deja sunt în teren, respectiv militarii ISU, caută să identifice resturile aparatului doborât... dronei doborâte. Nu s-a identificat până acum nicio componentă a acesteia”, a declarat Leonard Dimian.
”Nu au fost afectate bunuri gospodărești sau vieți omenești”
Prefectul județului Buzău a subliniat că drona a căzut ”într-o zonă agricolă, nepopulată, nelocuită, undeva în zona între Padina și Pogoanele”.
”Nu au fost afectate bunuri gospodărești, vieți omenești. Drona ar fi picat undeva între zona Padina și Pogoanele. Nu este o zonă locuită, este o zonă eminamente agricolă.
Aceste evenimente te iau pe nepregătite, nu te pregătești, că ar fi bine să fie așa. Oamenii, bineînțeles că la astfel de evenimente se panichează, dar în momentul de față, ulterior petrecerii evenimentului, constatăm că nu au fost puse în pericol viețile omenești”, a mai transmis oficialul.
”Oamenii sunt panicați”
La rândul său, Florin Dumitrașcu, primarul comunei Pogoanele, a menționat că localnicii sunt panicați.
”Sigur că oamenii sunt panicați, evident că n-ai cum să nu fii panicat la o astfel de veste. Cine nu ar fi... Doar că au fost luați prin surprindere și nu au cum să creadă... Cred că sperietura va fi mai mare după ce vor vedea știrile la televiziunile noastre și abia cred că după aceea se vor speria mai rău.
Sincer, mă gândeam că niciodată nu o să fim puși în această postură, gândindu-mă că în momentul în care se apropie de granița noastră, forțele noastre reacționează și le doboară. Dar a ajuns foarte departe pe teritoriul nostru, dacă a ajuns la Pogoanele, evident că-i departe”, a spus edilul.