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Avarie pe litoral. Colectorul principal de ape uzate din Năvodari a refulat | VIDEO

Avarie pe litoral. Colectorul principal de ape uzate din Năvodari a refulat | VIDEO

Avarie pe litoral. Colectorul principal de ape uzate din Năvodari a refulat | VIDEO

Scris de Madalina Mihai Publicat: 3 aug. 2026, 09:20

RAJA a intervenit cu mai multe utilaje

Echipajele RAJA au fost nevoite să intervină de urgență duminică seara pe bulevardul Năvodari, în zona intersecției cu strada Rândunelelor, potrivit reprezentanților Primăriei Năvodari.

Potrivit informărilor RAJA, problema (surpare la nivelul conductei DN 1000 PAFSIN) a survenit la căminul colector al apelor uzate menajere care colectează apele uzate din localitatea Lumina, Mamaia Nord și o parte din orașul Năvodari.

RAJA a intervenit cu mai multe utilaje pentru a reface funcțional colectorul de ape uzate, urmând ca apoi să se procedeze la igienizarea zonei, potrivit cugetliber.ro.

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