Avertisment DNSC pentru turiști: Cum recunoști ofertele false de cazare și cum eviți fraudele la rezervările online

În plin sezon al concediilor, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îi avertizează pe români să fie atenți atunci când își rezervă vacanțele online. Infractorii cibernetici folosesc anunțuri atractive, fotografii furate și presiunea unei plăți rapide pentru a păcăli turiștii.
Semnele care arată că oferta de cazare poate fi o înșelătorie
DNSC atrage atenția că o ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată poate ascunde o fraudă. Potrivit specialiștilor, atacatorii creează anunțuri convingătoare, folosesc imagini preluate de pe alte site-uri și solicită plata în regim de urgență pentru a convinge victimele să transfere bani.
Printre principalele semnale de alarmă se numără:
prețul este mult sub nivelul pieței sau include beneficii nerealiste;
se insistă că locurile sunt limitate și că rezervarea trebuie făcută imediat;
plata este solicitată exclusiv prin transfer bancar sau alte metode din care banii sunt greu de recuperat;
turistul este presat să achite cât mai repede.
Cum îți protejezi banii când rezervi vacanța online
Specialiștii recomandă alegerea exclusivă a operatorilor de turism și a platformelor de rezervări de încredere. De asemenea, plata ar trebui efectuată doar după confirmarea rezervării și verificarea datelor de contact ale proprietarului sau ale companiei.
Înainte de a face plata, este recomandat să verifici recenziile altor turiști și istoricul comerciantului, pentru a te asigura că oferta este autentică.
„Vacanțele memorabile încep cu alegeri informate. Verifică atent înainte de a rezerva și bucură-te de concediu în siguranță”, transmit reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe Facebook.
Avertismentul vine într-o perioadă în care tot mai mulți români își rezervă concediile pe internet, iar tentativele de fraudă prin intermediul ofertelor false de cazare se înmulțesc în sezonul estival.